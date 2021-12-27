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Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldıKIRŞEHİR Kırşehir'de bir öğrenci tarafından otobüs durağında unutulan çanta; bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

KIRŞEHİR Kırşehir'de bir öğrenci tarafından otobüs durağında unutulan çanta; bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Terme Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında, sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu polis bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis, caddeyi araç ve yaya trafiğini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları; çevre güvenliğinin alınmasının ardından şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Patlatılan çantadan, test kağıtları, kalemlik ve öğrenci malzemeleri çıktı.

Ekipler tarafından çanta incelenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

Otobüs durağında unutulan çanta kontrollü patlatıldı

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İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri

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