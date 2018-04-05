Otobüs Durağında Tanıştığı Genç Kızı İlişki Sırasında Boğarak Öldüren Adamın Cezası Belli Oldu

32 yaşındaki Mark Bruce isimli adam bir gece kulübünde tanıştığı 20 yaşındaki Chloe Miazek isimli kadını cinsel ilişki sırasında boğduğu gerekçesi ile altı yıl hapis cezası aldı.

OTOBÜS DURAĞINDA TANIŞMIŞLARDI

Chloe, arkadaşları ile beraber gece boyunca içki içti. Genç kadın çok sarhoş olduğu için sabaha karşı eğlendiği mekandan dışarı atıldı. Evine gitmek için beklediği otobüs durağında kendisi gibi aşırı sarhoş olan Mark ile tanıştı. Bir süre sohbet ettikten sonra çift Mark'in evine gidip cinsel ilişkiye girdi. İlişki sırasında ne yaptığının farkında olmadığını söyleyen Mark, genç kadını boğarak öldürdü.

DAVA SONUÇLANDI

Mark, daha sonra evinden çıkıp polise, "Evimde bir kadını öldürdüm" dedi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde kadının ölmüş olduğunu fark etti. Mahkemeye çıkan Mark, 6 yıl hapis cezası aldı.