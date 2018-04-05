Otobüs Durağında Tanıştığı Genç Kızı İlişki Sırasında Boğarak Öldüren Adamın Cezası Belli Oldu
İngiltere'de otobüs durağında tanıştığı 20 yaşındaki genç kızı cinsel ilişki sırasında boğarak öldüren ve daha sonra polise gidip teslim olan adam, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
32 yaşındaki Mark Bruce isimli adam bir gece kulübünde tanıştığı 20 yaşındaki Chloe Miazek isimli kadını cinsel ilişki sırasında boğduğu gerekçesi ile altı yıl hapis cezası aldı.
OTOBÜS DURAĞINDA TANIŞMIŞLARDI
Chloe, arkadaşları ile beraber gece boyunca içki içti. Genç kadın çok sarhoş olduğu için sabaha karşı eğlendiği mekandan dışarı atıldı. Evine gitmek için beklediği otobüs durağında kendisi gibi aşırı sarhoş olan Mark ile tanıştı. Bir süre sohbet ettikten sonra çift Mark'in evine gidip cinsel ilişkiye girdi. İlişki sırasında ne yaptığının farkında olmadığını söyleyen Mark, genç kadını boğarak öldürdü.
DAVA SONUÇLANDI
Mark, daha sonra evinden çıkıp polise, "Evimde bir kadını öldürdüm" dedi. Sağlık ekipleri eve geldiklerinde kadının ölmüş olduğunu fark etti. Mahkemeye çıkan Mark, 6 yıl hapis cezası aldı.
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elinden alan mı vardı da boğdun manyak herif nazik nazik davranmak dururken hard yapmayın boyle sonuclar olabılır mazallahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadaş hatuna bak öküze bak hadi ben çirkinim anladımda sırım gibi delikanlılar varCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya danada olmuştur yada ingilterede veya rusya olabilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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lavugun tipinden psiko oldugu belli yani kişilik bozuklugu odugu gözlerden ıadeden besbellıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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adana’da böyle bir şey söz konusu olamaz.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır