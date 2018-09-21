Samsun'da otobüs durağında kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi İlyasköy Mezarlığı yanındaki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında kalp krizi geçiren Kamil Altıntop (85), olduğu yerde yığılıp kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam acil serviste hayatını kaybetti. - SAMSUN