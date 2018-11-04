- Otobüs durağında kadın çantası paniği

SİVAS - Sivas'ta halk otobüsü durağına bırakılan kadın çantası paniğe neden oldu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında uzaktan kumandalı fünye ile bomba imha uzmanı tarafından patlatılan çanta boş çıktı.

Olay saat 17.00 sıralarında Demircilerardı Mahallesi Sait Paşa Caddesi üzerindeki halk otobüsü durağında meydana geldi. Durakta kadın çantasını görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı duraktaki çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çanta boş çıktı Patlama anını bazı vatandaşların balkondan izlemesi dikkat çekti.