SAMSUN (İHA) - - Otobüs durağında bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Ambulansta müdahale edilen yaralı şahıs kendisine müdahaleyi bırakıp kafasından bıçaklanan arkadaşına müdahale edilmesini istedi

SAMSUN - Samsun'da otobüs durağında bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik oldu. Yaralılardan biri ambulansta kendisine müdahale edilirken kendisine değil önce kafasından bıçaklanan arkadaşına müdahale edilmesini istedi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan otobüs durağında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyenler ile yoldan geçen bir otomobilde bulunanlar arasında yüksek sesle konuşma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçtan inen kimliği belirsiz şahıslar durakta bekleyen C.Ş.ve A.K.'ye bıçakla saldırdılar. Saldırganlar kaçarken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan C.Ş. ambulansla kendisine müdahale edildiği sırada ambulans bekleyen ve kafasından bıçaklanan arkadaşı A.K. için kendisine müdahaleyi bırakıp ona müdahale edilmesini istedi. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.