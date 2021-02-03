Otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz
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Otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

03.02.2021 09:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:23
Otobüs durağında bekleyen genç kıza cinsel taciz

İzmir'de otobüs durağında bekleyen 21 yaşındaki B.A. adlı genç kıza cinsel organını gösteren 61 yaşındaki Ü.T. vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında iddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T. durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.

ÇIĞLIKLARI DUYAN VATANDAŞ YAKALADI

Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T. vatandaşlar tarafından yakalandı. Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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