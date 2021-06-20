Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı
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Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | 3. Sayfa

- Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yolcular metrelerce savrulurken, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yolcular metrelerce savrulurken, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı hızla seyreden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 6 yolcunun yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu otobüste sıkışan yolcuların ekipler tarafından çıkarıldığı bildirildi. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün üstünde seyahat eden yolcuların otobüsün devrilmesi sonucu savrulduğu görülüyor.

Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı
Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı
Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı
Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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