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Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi.

KAYSERİ (İHA) - Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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