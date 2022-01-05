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Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenler caddesi üzerinde kontrolünü kaybeden otobüs şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları devam ederken, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

(Ali Göç - Eren Kan/İHA)

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

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