Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
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Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Güncel

Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı Bisikletli gencin hayatının karardığı an güvenlik kamerasına yansıdı Bursa'da ters yönden giden otobüsün çarptığı genç, uzun süre kaldığı yoğun bakımdan...

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Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı

Genç yaşında hayatı karardı, yılmadı sporla hayata bağlandı

Bisikletli gencin hayatının karardığı an güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da ters yönden giden otobüsün çarptığı genç, uzun süre kaldığı yoğun bakımdan çıkarak hayata sporla bağlandı. Engelli haliyle koşulara katılan genç bu koşularda derece elde etti.

Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletiyle spor yapan Mustafa Tüysüz'e, 3 yıl önce ters yöne giren E.M.A. idaresindeki 16 M 00160 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan genç sporcu 48 saat yoğun bakımda kaldı. Kazada çenesi ve omzu kırıldı, ayrıca bacağında kas kopuğu ve omuriliğinde kırık oluştu. 6 ay boyunca birinin yardımıyla yürüyebildi. Yürüyemez denilen genç, şimdi katıldığı koşularda derece alarak hayata sımsıkı tutundu.

Sporun kendisine güç verdiğini söyleyen genç sporcu, spor sayesinde moral bulup hayata sımsıkı tutundu. Şimdi tek arzusu engelli raporu çıkartılıp bir iş bulup çalışmak.

Hayatının tersten giden otobüsün çarpması sonucu karardığını ifade eden Mustafa Tüysüz (25), "Bana otobüs çarpana kadar neşe dolu bir insandım. Bir işim vardı. Elektrik ustası olarak çalışıyordum. 3 yıl önce bana ters yönden gelen otobüs çarptı ve 48 saat yoğun bakımda kaldım. Kazadan sonra 6 ay birinin yardımıyla yürüyebildim. Kazadan sonra çenem ve omzum kırıldı. Sağ bacağımda kas kopuğu vardı, omuriliğimde kırık olduğunu söylediler. Kaza geçirdikten uzun süre sonra evde çok sıkıldım. Kazadan bir yıl sonra koşulara başladım. En son katıldığım ve normal insanlarla yaptığım koşuda 3'üncülük elde ettim. Spor sayesinde hayata tutundum, tek isteğim engelli raporu çıkartıp çalışabileceğim bir iş bulabilmek. Kimse bana iş vermiyor. Bundan sonra da koşularda şampiyonluklar kazanmak istiyorum" dedi.

Antrenör Yılmaz Kaya, "Mustafa sporla hayata tutundu. Bundan sonra daha büyük başarılar elde edecek inşallah" şeklinde konuştu.

Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı
Otobüs çarptı, yoğun bakımdan çıkıp engelli haliyle koşularda derece aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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