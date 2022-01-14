Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı - Haberler
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Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı

Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yayaya, özel halk otobüsü çarptı.

GAZİANTEP'te, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yayaya, özel halk otobüsü çarptı. Yaralıya kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire, ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde, Alaybey Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kişiye, seyir halindeki 27 H 0077 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Yola savrulan yaralıya, kaza yerinden tesadüfen geçen hemşire tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, daha sonra ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel halk otobüsünün ismi açıklanmayan sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.?


Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı

Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı

Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı

Otobüs çarpmasıyla yaralandı, ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen hemşire yaptı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Lüks otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Son Dakika Haberleri

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