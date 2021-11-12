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Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım, kafileyi taşıyan otobüsün bozulması nedeniyle yolda kaldı.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım, kafileyi taşıyan otobüsün bozulması nedeniyle yolda kaldı.

Ümit Milli Takım kafilesini taşıyan, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüs, bozulup yolda kalınca takım maça yetişemedi. Maçın yeni tarihi daha sonra belli olacak.

TFF'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00'de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle Den Dreef Stadion'a henüz ulaşamamıştır.

Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir." - İSTANBUL

Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

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