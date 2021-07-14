Otobüs biletlerine tavan ücret tarifesi getirildi
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Otobüs biletlerine tavan ücret tarifesi getirildi

Otobüs biletlerine tavan ücret tarifesi getirildi
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kovid-19 salgınında uygulanan tedbirlerin ve yolcu taşımacılığındaki kısıtlamaların kademeli kaldırılması sonrasında yolcu potansiyelinin ciddi oranda artacağı göz önünde bulundurularak, yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla kara yolu yolcu taşımacılığı alanında, 3 ay süreyle uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi belirlendi.

Tebliğ, kara yoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve D1 yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsayacak.

Havalimanlarından şehir merkezine yapılan tarifeli yolcu taşımaları kapsam dışında kalacak.

Uygulama süresince yetki belgesi sahipleri, belirlenen tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacak.

???????Tebliğdeki tavan ücret tarifesi, KDV dahil olarak belirlendi.

Karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

Yol mesafesi (KM)Tarife (TL)Yol mesafesi (KM)Tarife (TL)
101-11584651-700174
116-13090701-800180
131-15096801-900198
151-175102901-1000222
176-2001081001-1100241
201-2501141101-1200264
251-3001261201-1300282
301-3501321301-1400306
351-4001381401-1500329
401-4501441501-1625353
451-5001501626-1750370
501-5501561751-1875394
551-6001621876-2000417
601-6501682001 ve üzeri441

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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