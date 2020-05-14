Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması firmaları memnun etmedi
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Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması firmaları memnun etmedi

Karayolu taşımacılığında bilet fiyatlarına getirilen tavan ücretler yolcuları da de firma yetkililerini de memnun etmedi.

Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması firmaları memnun etmedi
14.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:50

Karayolu taşımacılığında bilet fiyatlarına getirilen tavan ücretler yolcuları da de firma yetkililerini de memnun etmedi. Firma yetkilileri masraflarını karşılayamadıklarını belirtirken vatandaşlar ise fiyatlarının pahalılığından yakındı. Öte yandan şehirlerarası yolculuğunun kısıtlama kararıyla Yenikapı'da beklemeye çekilen otobüslerin de burada bekleyişi sürüyor.

Resmi Gazetede yayımlanan karayolu taşımacılığı tavan bilet fiyatlarına hem yolcular hem de firma yetkililerini memnun etmedi. Yolcular fiyatların yüksekliğinden yakınırken, firma yetkilileri masraflarını karşılayamadıklarını dile getirdi.

"FİYATLARIN DAHA DA YÜKSELMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Taban fiyatlarının daha da yükselmesi gerektiğini söyleyen bir firma yetkilisi Kenan Fuat Karadağ, "Taban fiyatları şuan dipte akaryakıt pahalı zaten. Fiyatların daha da yükselmesini talep ediyoruz. Masraflarımız çok daha fazla. 8 kişi ile geldik" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN FİYATLAR YÜKSEK, DAHA DA YÜKSELECEK"

Annesi ile amcasını memleketine göndermek için otogarda olduğunu ifade eden Cafer Akgün, " Biz orta gelirli vatandaşlar için her zaman fiyat yüksek oluyor. Otobüs firmalarına baktığımız zaman kendilerine göre haklılar. Az kapasite ile neredeyse yarı yarıya yolcu ile çıkması ve yolların ücretli olması etkili olmuştur. Bizim için fiyatlar yüksek, daha da yükselecek. Ona göre kendimizi hazırlamış durumdayız. Amcamı annem ile birlikte gönderiyorum. İzin belgemizi alıp biletlerimizi aldık. Normalde 120 TL'ydi yolcu az olduğu için 200 TL ödedik" şeklinde konuştu.

"BU DURUM BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bir firma yetkilisi Yaşar Dursun ise, " 40 gündür evdeydik. Bu durum bizi çok etkiledi. Zaten izin belgesi olmayan gidemiyor. Arabalar 10-15 kişi gidiyor zarardayız" dedi.

"200 TL'yi veremeyen adam 400 TL'yi nasıl verecek"

İçinde bulunduğumuz süreçte fiyatların 2 katına çıktığını belirten Fuat Çağlar, " Yeni taban fiyatları açıklandı otobüslerin yüzde 50 oranında seyahat edebileceğini söylüyor. Fakat insanlar daha önce 200 TL'ye gittiği bir yolu bugün 400 TL'ye gitmeleri gerekiyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz sürece 200 TL'yi veremeyen adam 400 TL'yi nasıl verecek" diye konuştu.

Yenikapı sahilindeki otobüsler drone ile görüntülendi

Öte yandan şehirler arası yolculuğa getirilen kısıtlama kararının ardından sefer sayıları azaldığı için Yenikapı Sahiline çekilen otobüslerin buradaki bekleyişi sürüyor. Drone ile çekilen görüntülerde Yeni kapı sahilindeki onlarca otobüsün yan yana durdukları görülüyor.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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