Otobüs biletlerinde indirime gidildi
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Otobüs biletlerinde indirime gidildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kara yoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

12.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:32

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kara yoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti. Bakanlığın konuyla ilgili tebliği resmi gazetede yayınlandı. Covid-19 salgını nedeniyle firmaların az yolcu taşıdıkları için artan maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı. Buna göre, en kısa mesafe yolculuk ücreti 70 lira olurken en yüksek rakam 375 lira olarak belirlendi. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi. 301-350 kilometre arasından 110 lira ücret alınacak. 2 bin kilometreden çok mesafe için tespit edilen 500 liralık tavan ücret de 375 liraya indirildi.

(İHA)

Otobüs biletlerinde indirime gidildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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