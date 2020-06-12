Otobüs bileti tavan ücretlerinde indirim Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında uygulanan tavan ücret tarifesinde indirime gitti.

Bakanlığın "Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Kovid-19 salgını nedeniyle firmaların maliyetleri dikkate alınarak 14 Mayıs'ta belirlenen tavan ücret tarifesinde değişikliği gidildi. Tavan ücretlerde yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı.

Buna göre, seyahat edilecek yol mesafesine göre 70 lira ile 375 lira arasında tavan ücret uygulanacak. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira olan ücret 70 liraya çekildi. 301-350 kilometre arası 110 lira, 626-700 kilometre arası 130 lira, 701-800 kilometre arası 150 lira, 901-1000 kilometre arası 185 lira tavan ücret alınacak. 2001 kilometre ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira olan tavan ücret 375 liraya indirildi.

Tebliğe göre yurt içi yolcu taşımacılığında yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

YOL MESAFESİ TARİFE YOL MESAFESİ TARİFE (KM) (TL) (KM) (TL) 101-115 70 701-800 150 116-130 75 801-900 165 131-150 80 901-1000 185 151-175 85 1001-1100 205 176-200 90 1101-1200 225 201-250 95 1201-1300 240 251-300 105 1301-1400 260 301-350 110 1401-1500 280 351-400 115 1501-1625 300 401-550 120 1626-1750 315 551-625 125 1751-1875 335 626-700 130 1876-2000 355 2001 ve üzeri 375

Kaynak: AA