Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti
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Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel

Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti.

13.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:01
Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti

 

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti. Bir grup öğrenci, durdurdukları cenaze nakil aracıyla memleketlerine gitti.Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketlerine dönmeye başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, Kırıkkale-Ankara karayoluna çıkarak otostop çekti. Yol kenarında bekleyen öğrenciler, el kaldırarak sürücüleri durdurmaya çalıştı. Şanslı olan öğrenciler, durdukları araçlara binerek memleketlerine gitti. Bir grup öğrenci de Ankara yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracını durdurdu. Öğrenciler, boş olan cenaze nakil aracına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

Otostop çeken öğrencilerden Mert Üncü, bilet bulamadıkları için otostopa başvurduklarını söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle de bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

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