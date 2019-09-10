Otobüs bileti alarak İstanbul'a gitmek isteyen 15 Afgan göçmen yakalandı

10.09.2019 09:25

Türkiye'ye kaçak yollardan girerek Avrupa'ya gitmek için Erzurum'a gelen 15 kaçak Afgan, otogarda İstanbul bileti almaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan'daki Taliban baskısından kaçan Afganlar yasa dışı yollardan Ağrı'ya giriş yaptı. Daha sonra yürüyerek Erzurum'a gelen Afganlar buradan da İstanbul'a geçmek istedi.

Avrupa'ya geçmek istedikleri bilgisi üzerine harekete geçen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar civarında önlem aldı. Daha önce otogar içine gelen ve polis tarafından yakalanan kaçak Afganlar, bu kez otogara 2'şerli gruplar halinde girerek İstanbul'a farklı firmaların seferleriyle gitmek istedi.

Durumu fark eden polis, otogarın etrafında değişik yerlerde bekleyen kaçakları da yakaladı. Polis, 2'si kadın 1'i çocuk 15 Afgan'ı otogarın bekleme salonuna getirdi.

Yapılan işlemlerin ardından Afgan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Nene Hatun kavşağında vatandaşların ihbarı üzerine 39 göçmen daha yakalanmıştı. Son yakalanan Afganlarla birlikte bir hafta içerisinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 54'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA