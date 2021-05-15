Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen otobüs bagajında yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 22 düzensiz göçmen otobüs bagajında yakalandı.

Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagajında kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen buldu.

Yaklaşık 5 saat bagajda seyahat ettikleri öğrenilen ve havasız kalan sığınmacılara polislerce su ve yiyecek ikram edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler burada sığınmacıları Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyararak maske dağıttı.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı
Otobüs bagajında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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