Baykar'ın acı kaybı

ORHANGAZİ, BURSA (İHA) - Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolu Selçukgazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil önündeki kamyona çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi olduğu belirtildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa'ya bir programa katılmak için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, sürücü Muratcan Kaya ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA ve SİHA'ların yapımında takım liderliği yaptı

Kazada hayatını kaybeden birinin Baykar'da görevli aslen Nevşehirli Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi olduğu ortaya çıktı. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı öğrenildi. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.

Hız göstergesi 150'de takılı kaldı

Olay yerinde yapılan incelemelerde otomobilin hız kadranının 145 ile 150 kilometre arasında takılı kaldığı öndeki kamyonun ise 80 kilometre hızla seyrettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda ulaşım araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. - BURSA