Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar varMehmet İNAN / BURSA,(DHA) Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa- İzmir otobanında bir yolcu otobüsü devrildi.

Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA) Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa- İzmir otobanında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER Kaynak: DHA