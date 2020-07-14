Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var
Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar varMehmet İNAN / BURSA,(DHA) Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa- İzmir otobanında bir yolcu otobüsü devrildi.
14.07.2020 03:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 03:37
Otobanda yolcu otobüsü devrildi; ölü ve yaralılar var
Mehmet İNAN/ BURSA,(DHA) Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstanbul- Bursa- İzmir otobanında bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, ölen ve yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER
Kaynak: DHA