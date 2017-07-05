Otobanda Trafik Kazası, Yolcuya Yetişmek İsteyen Taksi Takla Attı

Aydın-İzmir otobanında seyir halinde olan ticari taksi bir anda takla attı. Çıkış sebebi belirlenemeyen kazada takla atan taksinin sürücüsü hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na yolcu almak için yola çıkan S.Y. yönetimindeki 09 T 0213 plakalı taksi Germencik yakınlarında bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda takla atan ticari taksi ters dönerek durabildi. Kazada araç hurdaya dönerken hafif yaralanan taksi şoförü S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN