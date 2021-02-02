Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
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Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

02.02.2021 17:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:48
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç, midibüs ile çarpıştı.

BURSA-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç, midibüs ile çarpıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda oluşan yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu, DHA tarafından dronla görüntülendi.

Kaza, 16.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Mudanya Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 41 UL 642 plakalı vinç sürücüsü Mümtaz D., otoban üzerindeki dönüş noktasını kaçırınca İzmir istikametine dönmek için ters yöne girdi. Ancak vinç, Ercan K. idaresindeki 06 PSU 85 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs sürücüsü Ercan K., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin sıkışan midibüs sürücüsüne müdahale ettiği sırada polis ekipleri, otobanı güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının sonunda sürücü Ercan K., sıkıştığı yerden kurtarılıp,  Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir otobanında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafik ekipleri yolu kontrollü olarak açtı. Otobandaki trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.


Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptı, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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