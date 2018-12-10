Otobanda 'Sarı Yelikliler'e Piyano Resitali

Fransa'da hatfa sonu yapılan 'sarı yelekliler' protestoları sırasında, eylemcilerce trafiğe kapatılmış bir otobanda piyano konseri veren bir protestocu, diğer eylemciler tarafından ilgiyle dinlenildi. Sarı yelekli eylemcilere piyano resitali veren göstericiyi, diğer eylemciler kameraya kaydetti.