Otobanda ölüme böyle meydan okudu
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Otobanda ölüme böyle meydan okudu

12.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:27

Otobanda ölüme böyle meydan okudu Motosikletin üzerine yatarak 130 kilometre hızla ölüme davetiye çıkardı Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu.

Otobanda ölüme böyle meydan okudu

Motosikletin üzerine yatarak 130 kilometre hızla ölüme davetiye çıkardı

BURSA - Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı. Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Otobanda ölüme böyle meydan okudu
Otobanda ölüme böyle meydan okudu
Otobanda ölüme böyle meydan okudu
Otobanda ölüme böyle meydan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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