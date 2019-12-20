20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., adli işlemler için jandarmaya teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA