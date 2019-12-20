Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni...
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Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni...

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

20.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13
Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni...

Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen 'in yeğeni tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., adli işlemler için jandarmaya teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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