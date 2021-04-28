Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
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Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti Bursa-İzmir-İstanbul otobanında kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

- Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti

BURSA - Bursa-İzmir-İstanbul otobanında kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Yaralı kadının imdadına arama kurtarma ekipleri yetişti. Eğitime giderken kaza yapan kadını fark eden BAKUT Arama Kurtarma ekibi durup yaralı kadının yardımına koştu.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 12: 00 sıralarında Bursa - İzmir otobanı Karacabey gişeleri geçtikten sonra meydana geldi. 34 TZ 0663 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü İ.S. isimli kadın seyir halinde iken orta şeride doğru kayınca orta şeritten giden bir başka araç sürücüsü tarafından korna çalınarak uyarılmak istendi. Korna sesini duyunca panik yapan kadın otomobilin direksiyonunu aniden sağa kırıp demir bariyere çarptı. Ön tarafı hurdaya dönen otomobil şans eseri devrilmedi. O sırada İzmir'e eğitime giden Bursa Arama Kurtarma ekibi kaza yapan kadını farkedip yardımına koştu. Hafif yaralı kadını araçtan çıkaran arama kurtarma ekibi yarasına pansuman yapıp olay yerine gelen 112 ekibine teslim etti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti
Son dakika: Otobanda kaza yapan kadının imdadına arama kurtarma ekibi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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