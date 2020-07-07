Otobanda hayrete düşüren görüntü
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Otobanda hayrete düşüren görüntü

Bursa'da otobanda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

07.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:50

Bursa'da otobanda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Faciaya davetiye çıkaran görüntüler Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekildi. bursayadairhersey isimli instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yaptı. Ayaklarını geriye uzatıp yüzüstü yüksek hıza çıkan motosiklet sürücüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. O anlar o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletli şahıs hızını arttırıp bir süre sonra gözden kayboldu.

(İHA)

Otobanda hayrete düşüren görüntü

Kaynak: İHA

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