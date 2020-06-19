Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı

Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:35

Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı

BURSA - Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 35 CBA 34 plakalı lüks otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan 16 ABJ 656 plakalı otomobil kaza yapan araca çarpıp bariyerlere vurdu.

Ekipler olay yerine sevk edildiğinde bir kaza daha meydana geldi

Kaza mahalline trafik ekipleri ile otoban güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoban görevlileri kaza yapan araçlardan dolayı yola işaretleme aracı yerleştirdi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Abdülkadir Fatih Bengisu idaresindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Otoban ve trafik ekiplerine çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil önce bariyerlere ardından işaretleme aracına çarparak durabildi.

Yol temizliği yapan şahsa çarptı

O esnada maddi hasarlı kazadan dolayı yolda temizlik yapmakta olan Bahtiyar Dinç'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bahtiyar Dinç ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan Bahtiyar Dinç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
PTT çalışanının koronavirüs testi pozitif çıkınca şube karantina altına alındı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS ve YKS'ye gireceklere refakat edecek bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Kınay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:55:47. #1.15#
title