Otobanda faciadan dönüldü: 1 yaralı Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi tüneli yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 35 CBA 34 plakalı lüks otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan 16 ABJ 656 plakalı otomobil kaza yapan araca çarpıp bariyerlere vurdu.

Ekipler olay yerine sevk edildiğinde bir kaza daha meydana geldi

Kaza mahalline trafik ekipleri ile otoban güvenlik ekipleri sevk edildi. Otoban görevlileri kaza yapan araçlardan dolayı yola işaretleme aracı yerleştirdi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Abdülkadir Fatih Bengisu (38) idaresindeki 34 LA 7414 plakalı otomobil kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptı. Otoban ve trafik ekiplerine çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil önce bariyerlere ardından işaretleme aracına çarparak durabildi.

Yol temizliği yapan şahsa çarptı

O esnada maddi hasarlı kazadan dolayı yolda temizlik yapmakta olan Bahtiyar Dinç'e (42) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Bahtiyar Dinç ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansa konan Bahtiyar Dinç Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA