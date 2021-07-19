Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu

Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Bursa yönüne seyreden şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'dan Bursa yönüne seyreden şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan kaza görüntüleri yürekleri ağza getirdi. Makas atınca bariyerlere ve diğer araçlara çarpan otomobil hurdaya dönerken, otobandaki orta şeritte ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün dikkati büyük faciayı önledi.

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. İstanbul'dan Bursa istikametindeki şehirlerarası otobüsün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şok etti.

34 plakalı aracın sürücüsü önünde ilerleyen otomobili makas atarak geçmek istedi. Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, en sağ şeritte ilerlemekte olan kamyonun önünden bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kısa süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi. Otobüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yalpalayan otobüs en sol şeritte dururken, yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Hurdaya dönen otomobilden sürücü de yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.

-İHA-

Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı
Buna yürek dayanmaz! Çocuğunu tavana asarak döven vicdansız, gözaltına alındı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı
Makas atan otomobil kağıt gibi ortadan ikiye bölündü, sürücü öldü 10 kişi de yaralandı
'Baba dikkat et' dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
"Baba dikkat et" dedi, otomobil saniyeler sonra taklalar attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Aytaç Kara Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otobanda dehşet anları...Makas atarken bir otobüs dolusu insanı canından ediyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 09:38:09. #1.15#

title