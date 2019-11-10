Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okuduBURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
BURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.
Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
Haber Videosu: Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu