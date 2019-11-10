Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okuduBURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

10.11.2019 15:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:02
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

- İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.

Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
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