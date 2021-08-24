Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti
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Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın - Haberler | Yerel

Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti Otobanda araçlarla yarışan keçi kameralara yakalandı Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti

Otobanda araçlarla yarışan keçi kameralara yakalandı

BURSA - Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa otobanının Görükle çıkışında araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. Keçinin araçlarla neredeyse aynı hızda koştuğu anlar dikkatlerden kaçmadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti
Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti
Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti
Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Aydın

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