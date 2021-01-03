Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı

03.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 10:50
Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı

ATAŞEHİR'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip, çalıntı bir otomobille gelen üç kişi tarafından çalındı.

ATAŞEHİR'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip, çalıntı bir otomobille gelen üç kişi tarafından çalındı. Çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de meydana geldi. Batuhan Akpolat'ın saat 10.30 sıralarında yıkanması için bıraktığı cipi çalındı. İddiaya göre çalıntı otomobille yıkamaya gelen hırsızlardan biri, otomobilden inerek dolapta bulunan cipin anahtarını aldı. Şoför koltuğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan personeli oyaladı. O sırada anahtarı alan hırsız otomobile binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 

"KEŞİF YAPMIŞLAR"

Olaydan bir gün önce yine yıkamacıya gelen hırsızların, keşif yapma anları da güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Lüks cipi yıkamaya götüren Batuhan Akpolat "10.30 sularında aracımı yıkamadaki çalışan elemana teslim ettim. Yaklaşık bir saat sonra alacağımı söylediler bana. Bir saat sonra yıkamadaki eleman benim yanıma gelerek; 'Aracınızı teslim ettim' dedi. Ben, teslim almadığımı söyledim. Buraya geldiğimde üç tane hırsız tarafından çalındığını öğrendim. Bir kişi elemanı burada oyalayarak konuşturuyor. Bir kişi anahtarı alıyor. Kamera kayıtlarında da gözüküyor zaten. Herhalde bir gün önceden buraya gelmişler.  Kameralarda da gözüküyor. Burayı takibe almışlar" şeklinde konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(Fotoğraf)


Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı
Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı
Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı
Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oto yıkamaya bırakılan lüks cip güpe gündüz çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 10:50:30. #1.15#
title