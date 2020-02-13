Oto yıkamada sahte alkol üretimine jandarma baskını
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Oto yıkamada sahte alkol üretimine jandarma baskını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde bir oto yıkama dükkanında sahte alkol üretildiği bilgisini alan jandarma yaptığı baskında bir kişiyi gözaltına aldı.

13.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:50
Oto yıkamada sahte alkol üretimine jandarma baskını

'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde bir oto yıkama dükkanında sahte alkol üretildiği bilgisini alan yaptığı baskında bir kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri beldede A.E.'nin (60) çalıştırdığı oto yıkama dükkanındaalkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 adet 1 litrelik şilelerde etil alkol, 1 adet anason yağı, 1 adem üzüm çekirdeği yağı, 20 kilogramlık bidonlarda 2 adet alkol yapımında kullanıldığı tahmin edilen mavi renkte sıvı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin yanı sıra iş yerinin sahibi A.E. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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