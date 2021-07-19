Oto yıkamacılarda bayram trafiği

Aydın'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde oto yıkamacılardaki yoğunluk üçe katlandı.

Aydın'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde oto yıkamacılardaki yoğunluk üçe katlandı. Gün boyunca oto yıkamacılar, onlarca aracı temizleyerek elde ettikleri kazançla adeta erken bayram etti.

Yaklaşan Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otomobillerini temizletmek için oto yıkamacılara akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmak zorunda kalan oto yıkamacılar ellerindeki bezlerle araçtan araca koştu.

"Çifte bayram oldu"

Araçları bayrama hazırlamak için yoğun mesai yaptıklarını ifade eden oto yıkama işletmecisi Görkem Mustafa Aydoğan, "İşlerimiz oldukça arttı. Kurban Bayramı'nın bereketi bizi de sevindirdi. Talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bayramı temiz bir araç ile geçirmek isteyen müşterilerimize geç saatlere kadar hizmet veriyoruz. Normal günde yıkadığımız araç sayısı bayram haftasında üçe katlandı. Bu bayram bizim için çifte bayram oldu. Hatta yoğunluk nedeniyle de bazı müşterilerimizi de istemeyerek de olsa geri çevirmek zorunda kaldık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı