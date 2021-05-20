Oto yıkamacılar kademeli normalleşmeden memnun

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme kapsamında açılan oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme kapsamında açılan oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında günlerce kepenk indiren oto yıkamacılar, kademeli normalleşme kapsamında açıldı. Kapanma döneminde arabalarını yıkatamayan vatandaşlar yasakların kalkmasıyla birlikte soluğu oto yıkamacılarda aldı. Geçtiğimiz günlerde açılan oto yıkamacılarda araç yoğunluğu devam ediyor.

"17 günün acısı çıktı"

Eskişehir'de oto yıkamacı dükkanı sahibi Fahri Toğrul, oluşan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. 1 Hazirandan sonra daha da yoğunluk olacağını dile getiren Toğrul, "17 günlük kapanmada çoğu işletmenin kapandığı gibi biz de kapandık. Açıldıktan sonra işlerimiz güzel oldu. Kapanmanın sonrasında gayet hızlı başladık. 1 Hazirandan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu süreçte herkes evde kalınca arabaları evlerinin önünde kirlendi. Bu sebeple 17 günün acısı çıktı" diye konuştu.

"Benzinliklerdeki yıkama yerleri de kapalı kalması gerekiyordu"

Fahri Toğrul, aynı zamanda kapanma döneminde açık olan benzinliklerdeki oto yıkama yerlerine de tepki gösterdi. Bu sebeple iş kaybının olduğu dile getiren Toğrul, şu şekilde konuştu:

"Yalnız şöyle de bir şikayetimiz var. Biz 17 gün kapalı kaldıysak, benzinliklerde yıkama yerleri de kapalı kalması gerekiyordu. Burada bir adaletsizlik söz konusu. Biz kurallara uyduysak onlarında uyması gerekiyordu. Bu sebeple müşteri kaybetmede söz konusu oldu. Müşterinin oraya gidip temizletmesi bizde iş kaybına neden oldu ama genel olarak son 3 gündür oluşan yoğunluktan memnunuz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı