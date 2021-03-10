Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede

10.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:26
Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede

DENİZLİ'deki bir oto yıkmacıda çıkan ve Mustafa Dev'in tüfekle vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DENİZLİ'deki bir oto yıkmacıda çıkan ve Mustafa Dev'in tüfekle vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında, Yeni Mahalle 5001 Sokak'ta bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekler ile ateş açtı. 

Mustafa Dev, tüfekle vurularak yaralanırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dev, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Polis ekiplerince başlatılan araştırma sonunda 2 ayrı otomobille kaçtıkları belirlenen Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., Hüseyin B., Yunus Emre İ., M.B.E. ve Y.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa Dev'i öldüren tüfeği ateşlediği saptanan Yunus Emre İ., ifadesinde, "Mustafa 28 Şubat'ta çıkan tartışmada beni bıçakladı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Olay gecesi Mustafa, arkadaşım Zeki T.'yi rehin alıp, beni çağırdı. Gittiğimde beni otomobilden zorla indirmeye çalıştı, yüzüme tüfekle vurdu. Ardından da ateş etti, kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim" dedi. 7 şüpheli sorgularının ardaından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede
Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede
Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede
Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede
Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Müslüm Gürses Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 11:35:06. #1.15#
title