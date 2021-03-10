Denizli'de oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede

DENİZLİ'deki bir oto yıkmacıda çıkan ve Mustafa Dev'in tüfekle vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında, Yeni Mahalle 5001 Sokak'ta bulunan oto yıkamacıda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekler ile ateş açtı.

Mustafa Dev, tüfekle vurularak yaralanırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dev, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.Polis ekiplerince başlatılan araştırma sonunda 2 ayrı otomobille kaçtıkları belirlenen Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., Hüseyin B., Yunus Emre İ., M.B.E. ve Y.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa Dev'i öldüren tüfeği ateşlediği saptanan Yunus Emre İ., ifadesinde, "Mustafa 28 Şubat'ta çıkan tartışmada beni bıçakladı. Bu nedenle aramızda husumet vardı. Olay gecesi Mustafa, arkadaşım Zeki T.'yi rehin alıp, beni çağırdı. Gittiğimde beni otomobilden zorla indirmeye çalıştı, yüzüme tüfekle vurdu. Ardından da ateş etti, kendimi korumak için hedef gözetmeden ateş ettim" dedi. 7 şüpheli sorgularının ardaından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı