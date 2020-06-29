Oto yıkamacıda yavru köpeğe işkence kamerada
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Oto yıkamacıda yavru köpeğe işkence kamerada

İZMİR'in Aliağa ilçesinde oto yıkamacıya gelen O.A.'nın kirlendiği için yavru köpeğine uyguladığı şiddet anları cep telefonuyla görüntülendi.

29.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:44

İZMİR'in Aliağa ilçesinde oto yıkamacıya gelen O.A.'nın kirlendiği için yavru köpeğine uyguladığı şiddet anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine polis soruşturma başlattı.

Olay, geçen pazartesi günü Kültür Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre, işyerine gelen müşteri O.A., sokakta kirlendiği için yavru köpeğine kızdı. O.A., daha sonra kulaklarından tutarak sarstığı köpeğe tükürdü. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Olayın yaşandığı işletmenin sahibi Ufuk Yasemin, olayın kendisi ya da elemanları tarafından yapıldığını sanıldığını ve bundan dolayı küfür ve tehditler aldığını belirterek, "Sosyal medyada aleyhimde linç girişimi uygulandı. Geçtiğimiz pazartesi günü iş yerimde bir köpeğin dövülmesiyle alakalı hoş olmayan durumlar yaşadık. Bu durumdan ben de çok rahatsızım. Köpeği sanki ben ya da elemanlarım dövmüş gibi algı oluşturulmuş. Beni arayıp bu adam haklı mı haksız mı diye sorsalardı keşke. Hakaretlere varacak küfürlere varacak sözler işittik. Gelip linç etmeyi bile söyleyen oldu. Bunlar beni üzdü. Ben olayın olduğu gün Muğla'nın Fethiye ilçesindeydim. Salı günü iş yerime geldiğimde öğrendim. Benim burada çalışan elemanlarım 16-17 yaşında çocuklar. Onlar bu şahsa müdahale etmek istemişler ancak bu kişi onlara 'Sen karışma. Köpek benim köpeğim' diyerek karşılık vermiş. Bu konuyla alakalı emniyet güçlerine ve yetkili mercilere benim elimde olan kamera kayıtlarını ve ifadelerimi verdim. Ben emniyet güçlerine de ifademde o gün burada olmadığımı, olsaydım bu olaya müsaade etmeyeceğimi söyledim" dedi.

Oto yıkamacıda yavru köpeğe işkence kamerada

Kaynak: DHA

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