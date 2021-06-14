Oto yıkamacıda elektrik akımına kapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir oto yıkamacıda elektrik akımına kapılan şahıs hastanelik oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir oto yıkamacıda elektrik akımına kapılan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamaya gelen Kasım C. (23), elektrik panosu yanındaki merdiveni aldığı sırada akıma kapıldı. Kurtarılan genç için 112'ye haber verildi. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı