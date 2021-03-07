Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

07.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:48
Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, oto yıkama makinesinin içerisine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, oto yıkama makinesinin içerisine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Yapılan detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpeği 'Uzi', kamyonetin kasasına yüklü oto yıkama makinesine tepki verdi. Makineyi söken ekipler 55 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Kamyonetin sürücüsü T.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Murat Balcı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Arda Turan Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 09:48:38. #1.15#
title