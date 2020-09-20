Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı
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Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir kişinin darbedilerek yola atılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Oto yıkama dükkanındaki darp, güvenlik kamerasına yansıdı
20.09.2020 21:11 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:14

Bursa'da bir kişinin darbedilerek yola atılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Mutlular Caddesi'ndeki bir oto yıkamacıya giden Metin Ö. (39), burada beklerken Yunus Emre K. (33) tarafından darbedildi.

Yunus Emre K. ve yanındaki İhsan Y. (30) tarafından otomobile bindirilen ve Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde araçtan atılan Metin Ö'ye, başka bir araç çarptı. Ağır yaralanan ve Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Metin Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülenen olayın ardından Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayın, Metin Ö'nün yüksek gelen hesap yüzünden garsonlarıyla tartıştığı eğlence mekanını kurşunlaması, daha sonra zararı karşılaması için aracı olan Yunus Emre K. ve İhsan Y. ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine yaşandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İhsan Y. ve Yunus Emre K. ile olayla ilgileri bulunduğu iddia edilen F.M.G. (28), N.B. (36) ve Deniz C. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Yunus Emre K. ile Deniz C, tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Sinan Balcıkoca
Sinan Balcıkoca
AA Editörü
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