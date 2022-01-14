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Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da vatandaşlardan gelen oto yangını ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da vatandaşlardan gelen oto yangını ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 158. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 PLP 60 plakalı otomobilini sokak üzerinde park eden sürücü daha sonra markete gitti. Bu sırada sokak üzerinde bulunan vatandaşlar, aracın kaputundan duman geldiğini görerek itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda aküye sonradan bağlanan amfi elektrik kablosunun yandığını tespit etti. Kabloları ve aküyü söken itfaiye ekipleri, muhtemel bir yangının önüne geçti.

Ekipler, müdahalenin ardından olay yerinden ayrıldı. - SAMSUN

Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Oto yangını ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

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