Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
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Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı

Karabük'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

29.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:02
Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı

'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerinin H.G. (19) ve S.K. (17) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda evlerinde yapılan aramada oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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