Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi

31.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57

Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA