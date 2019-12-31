Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi
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Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi

Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.

31.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57
Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi

'de ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.


Niğde Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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