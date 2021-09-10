Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı
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Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Esenyurt'taki oto tamirci dükkanında sanayi tipi tüpün patlaması sonucu yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Esenyurt'taki oto tamirci dükkanında sanayi tipi tüpün patlaması sonucu yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamirci dükkanında sanayi tüpünün patlaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle tamirhanede çalışan bir işçi ayağından yaralandı.

İşçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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Son dakika: Oto tamircisinde tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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