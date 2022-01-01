Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da oto tamircisi çalışanlarına ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller takarak yılın en iyi elemanlarını seçti. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi'nde bir usta, yeni yıl sonrasında dükkanında kurduğu platformda en iyi çalışanı seçti. Mizahla harmanlanan ödül töreninde oto tamircisi usta çalışanlarının boynuna ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller astı. Yüzleri gülümseten sıcak görüntüler ise bir vatandaş tarafından kayda alındı. Gerçekleşen tören sonrasında elemanlar bir birlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi. - SAKARYA