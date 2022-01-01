Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti - Haberler
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Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sakarya'da oto tamircisi çalışanlarına ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller takarak yılın en iyi elemanlarını seçti.

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da oto tamircisi çalışanlarına ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller takarak yılın en iyi elemanlarını seçti. Yüzleri gülümseten o anlar ise cep telefonuyla kayda alındı.

Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi'nde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi'nde bir usta, yeni yıl sonrasında dükkanında kurduğu platformda en iyi çalışanı seçti. Mizahla harmanlanan ödül töreninde oto tamircisi usta çalışanlarının boynuna ayna, zincir, diferansiyel seti gibi ödüller astı. Yüzleri gülümseten sıcak görüntüler ise bir vatandaş tarafından kayda alındı. Gerçekleşen tören sonrasında elemanlar bir birlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi. - SAKARYA

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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