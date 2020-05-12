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Oto servislerinde 'korona' tedbirleri

Koronavirüs salgını nedeniyle oto servislerde de bazı önlemler alınmaya başladı.

Oto servislerinde 'korona' tedbirleri
12.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:23

Koronavirüs salgını nedeniyle oto servislerde de bazı önlemler alınmaya başladı. İstanbul'da bir oto servis, bakımını yaptığı tüm araçları dezenfekte ediyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstünün araçlarını ise evlerinden teslim alarak vale hizmet veriyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Oto servisler aldığı hijyen önlemleri ile hizmet vermeyi sürdürüyor. İstanbul Bakırköy'de 12 bin 500 metre kare alan üzerine kurulu servis, içerisinde yer alan mekanik servis, hasar, sigorta, boyasız göçük düzeltme, oto kuaför, oto lastik birimleriyle tam donanımlı hizmet sunuyor.

Aldıkları önlemleri anlatan Nish Auto Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Dinçer, "Koronavirüs kapsamında bir dizi hijyen önlemleri alarak servisimizi açık tuttuk. Tüm personelimiz maske takıyor. Servise gelen tüm araçları işlemleri tamamlandıktan sonra dezenfekte ediyoruz. Ayrıca sokağa çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerimizin araçlarını evlerinden alıp yine evlerine teslim ediyoruz. Tüm bunların yanında ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreçte müşterilerimize yüzde 10 indirim ve iki taksit imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

65 yaş üstüne vale hizmeti

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü için vale hizmeti sunduklarını dile getiren Dinçer, "65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle araç bakımlarını yaptıramayan müşterilerimize vale hizmeti veriyoruz. Araçlarını evlerinden alıp servise getiriyoruz. Burada tüm bakımını yaptıktan sonra aracın için dezenfekte ediyoruz ve adreslerine servis ediyoruz. Araçlar uzun süre park halinde kalmaları durumunda da bakım gerekebilir" şeklinde konuştu.

Tüm araçlara yüzde 10 indirim ve ücretsiz dezenfekte uygulaması

Koronavirüs nedeniyle servise gelen tüm araçlara indirim kampanyası düzenlediklerini söyleyen Dinçer, "Servise giren her araca yapılan işlemin büyüklüğüne bakılmaksızın yüzde 10 indirim, iki taksit imkanı sunuyoruz. Ayrıca her araca 150 TL değerindeki araç içi dezenfekte uygulamasını ücretsiz yapıyoruz. İndirim kampanyamız 31 Aralık'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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