Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından para çalan genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.

30.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:26
Oto servisinden hırsızlık zanlısı tutuklandı

'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından para çalan genç, çıkardığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un ilçesi 'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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