Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı - Haberler

Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Samsun'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, polis tarafından yakalandı.

30.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:41
Oto servisinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

'da sanayideki bir oto servisinde 2 kişinin cüzdanından paralarını çalan genç, tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Yenimahalle'deki sanayi sitesinde bulunan bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çalışan E.D.(29) ve U.A.'nın(30) pantolonlarının cebindeki cüzdanlarından toplam 280 lira para çalındı. Olay polise verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını aynı suçtan sabıkası bulunan İ.K.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Irmak Polis Merkezine teslim edilen İ.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler